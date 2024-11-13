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«Сибирь» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Новосибирске
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-2) за 2.60.

«По команде Ротенберга всё понятно. У них пять поражений, при этом они действительно часто сталкиваются с крайне мотивированным соперником. В КХЛ все хотят обыграть СКА – это реалии. Раздражитель идеальный. Тут не поспоришь. Поэтому серия никого не должна вводить в заблуждение, СКА играл неплохо, но каждый соперник, который обыгрывал их на этом отрезке, проводил действительно хорошие матчи. Качественные. С бешеной самоотдачей. Такая же, безусловно, будет и завтра в Новосибирске. Вопрос заключается в том, хватит ли этого для победы. Каким будет сам СКА? Я жду очень активного и быстрого хоккея.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У самой «Сибири», к сожалению, сейчас всё далеко от идеала. Как минимум, в части результатов. Семь поражений в восьми последних матчах, из которых всего лишь одно за пределами основного времени, то бишь с очками. Получается, что из 16 возможных баллов набрано только три. Задела, который команда Вадима Епанчинцева создала себе в первой, успешной, домашней серии, уже не хватает даже для того, чтобы попадать в плей-офф на Востоке. «Сибирь» сейчас на девятом месте Востока: 23 матча и всего лишь 22 набранных очка.

Конечно, победа в матче против СКА помогла бы морально, но за сутки до начала игры я в это решительно не верю. Не потому, что «Сибирь» плохая команда. Вовсе нет, они играют симпатично, и стиль Епанчинцева, и та работа, которую он делает в Новосибирске, она мне тоже симпатична. Но я не верю, что СКА проиграет в шестой раз подряд. Ну никак не верю. Победа СКА с форой (-2)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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