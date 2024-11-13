Названы шансы Овечкина забить во втором матче «Вашингтона» подряд

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Торонто». Начало игры — в 3:30 мск.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в предыдущей игре с «Сент-Луис Блюз».

На этот раз на гол Овечкина дают коэффициент 1.70, это примерно 55% вероятности. Если россиянин отличится как минимум дважды, зайдёт коэффициент 6.00 (16%).

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех «Мэйпл Лифс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Торонто» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.