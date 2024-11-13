«Авангард» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 13 ноября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.80.

«Игровые проблемы «Авангарда» никуда не делись. Но зато самоотдача в «газпромовском дерби» со СКА была прямо-таки на героическом уровне. Видимо, внутри раздевалки наконец-то поняли: шутки кончились, вслед за неизбежными перестановками на тренерском мостике могут репрессировать и кого-то из игроков. Все вдруг захотели показать товар лицом. Нет сомнений, что против столь принципиального соперника, как «Динамо», хозяева вновь сыграют на максималках.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Советовал бы ставить на победу «ястребов» с минимальной разницей в счете. Ведь по стилю игры сибиряки очень неудобный оппонент для команды Кудашова. Они умеют терпеть, отдав территорию сопернику и стараясь взять свое на контратаках. Мастерства-то у лидеров нападения достаточно. Динамовцы пострадают из-за ошибок собственной обороны и постоянной нервозности вратарей, которые подводят даже в играх с командами уровня «Витязя» и «Лады». Зрители увидят три, максимум четыре шайбы в матче – но хоть победа хозяев их порадует», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».