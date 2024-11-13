«Авангард» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 13 ноября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Авангарда» за 2.80.
«Игровые проблемы «Авангарда» никуда не делись. Но зато самоотдача в «газпромовском дерби» со СКА была прямо-таки на героическом уровне. Видимо, внутри раздевалки наконец-то поняли: шутки кончились, вслед за неизбежными перестановками на тренерском мостике могут репрессировать и кого-то из игроков. Все вдруг захотели показать товар лицом. Нет сомнений, что против столь принципиального соперника, как «Динамо», хозяева вновь сыграют на максималках.
Советовал бы ставить на победу «ястребов» с минимальной разницей в счете. Ведь по стилю игры сибиряки очень неудобный оппонент для команды Кудашова. Они умеют терпеть, отдав территорию сопернику и стараясь взять свое на контратаках. Мастерства-то у лидеров нападения достаточно. Динамовцы пострадают из-за ошибок собственной обороны и постоянной нервозности вратарей, которые подводят даже в играх с командами уровня «Витязя» и «Лады». Зрители увидят три, максимум четыре шайбы в матче – но хоть победа хозяев их порадует», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».