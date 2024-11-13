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«Авангард» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 13 ноября

«Авангард» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 13 ноября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.80.

«Игровые проблемы «Авангарда» никуда не делись. Но зато самоотдача в «газпромовском дерби» со СКА была прямо-таки на героическом уровне. Видимо, внутри раздевалки наконец-то поняли: шутки кончились, вслед за неизбежными перестановками на тренерском мостике могут репрессировать и кого-то из игроков. Все вдруг захотели показать товар лицом. Нет сомнений, что против столь принципиального соперника, как «Динамо», хозяева вновь сыграют на максималках.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Советовал бы ставить на победу «ястребов» с минимальной разницей в счете. Ведь по стилю игры сибиряки очень неудобный оппонент для команды Кудашова. Они умеют терпеть, отдав территорию сопернику и стараясь взять свое на контратаках. Мастерства-то у лидеров нападения достаточно. Динамовцы пострадают из-за ошибок собственной обороны и постоянной нервозности вратарей, которые подводят даже в играх с командами уровня «Витязя» и «Лады». Зрители увидят три, максимум четыре шайбы в матче – но хоть победа хозяев их порадует», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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