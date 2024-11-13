«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз на матч 14 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Вашингтон» — «Торонто».

Ставка: «Вашингтон» победит с учётом ОТ и буллитов за 1.85.

«Вашингтон» продолжает радовать болельщиков. Он быстро исправился за обидное поражение от «Питтсбурга» (2:4). «Кэпиталз» крупно обыграли на выезде «Сент-Луис» (8:1). Александр Овечкин оформил дубль. Для того чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забросить 31 шайбу.

Команду воодушевляют голы капитана. Она проиграла только 4 из 14 матчей. Девять из побед подопечные Спенсера Карбери одержали в основное время.

У «Торонто» показатели не сильно хуже. Клуб далеко не лучшим образом начал сезон. Зато в последних восьми матчах «Мэйпл Лифс» уступили только «Сент-Луису» (2:4), «Миннесоте» (1:2 ОТ) и «Оттаве» (0:3).

«Торонто» победил даже возглавляющий сводную таблицу НХЛ «Виннипег» (6:4) на выезде. И Остон Мэттьюс в той встрече отметился всего лишь одной результативной передачей. Лидер «Мэйпл Лифс» не блещет высокой результативностью в этом сезоне, но это даже хорошо.

Раньше от результативности Мэттьюса зависело практически всё. Если нападающий не забивал, у «Торонто» начинался творческий кризис в атаке. «Мэйпл Лифс» показывали невзрачную невразумительную игру и теряли очки. Теперь они гораздо больше похожи на команду.

Берюбе удалось сплотить «Мэйпл Лифс». Здорово прибавили другие ведущие хоккеисты клуба — Вильям Нюландер, Джон Таварес и Митчелл Марнер. «Торонто» стал крепче и опаснее. Впрочем, разве это проблема для раздухарившегося Александра Овечкина?

Заключить пари на итоговую победу «Вашингтона» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Отличные результаты и приятная глазу командная игра воодушевляют подопечных Спенсера Карбери. Им стал по зубам любой соперник.