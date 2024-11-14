Казахстан — Австрия: букмекеры оценили шансы команды Черчесова

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14 ноября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Казахстан — Австрия. Начало игры — в 18:00 мск.

Главным тренером сборной Казахстана является российский специалист Станислав Черчесов.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 1.32, это примерно 75% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1320 рублей.

Успех команды Казахстана оценён экспертами в 10.5 (9%). Ставки на ничью принимаются за 6.00 (16%).

Букмекеры считают, что матч Казахстан — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол австрийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.