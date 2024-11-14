Казахстан — Австрия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Казахстан — Австрия.

Ставка: Австрия победит и не пропустит за 2.00.

Казахстанцы идут на понижение в Лиге наций. Сначала они сыграли вничью с Норвегией (0:0), разгромно проиграли Словении (0:3) и как раз Австрии (0:4), а затем уступили словенцам (0:1). Голов нет, поводов для радости — тем более.

В отличие от Казахстана, сборная Австрии постепенно прогрессирует под руководством Ральфа Рангника. Красно-белые без каких-либо проблем прошли отбор на Евро-2024 и здорово выступили на самом турнире. Пробраться дальше 1/8 финала не получилось, но австрийцы оставили после себя очень приятное впечатление.

Старт в текущем розыгрыше Лиги наций у подопечных Рангника не задался, но после победы над Казахстаном они разгромили Норвегию (5:1). Главными героями встречи стали Марсель Забитцер и Марко Арнаутович. Полузащитник записал на свой счёт две голевые передачи, а нападающий оформил дубль.

Многолетние лидеры сборной Австрии пребывают в отличном тонусе и играют важную роль в системе Рангника. Можно только позавидовать той организационной структуре, которую выстроил немецкий специалист. Он создал прекрасно сбалансированную команду. И в обороне полный порядок, и в нападении с запасом хватает креатива.

Заключить пари на то, что Австрия победит Казахстан и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. В последних 16 официальных матчах красно-белые пропустили 17 мячей, хотя в соперниках было много сильных команд.

Ни в одной из пяти очных встреч казахстанцы не сумели забить. Дома они ещё ни разу не проигрывали австрийцам. Однако в нынешнем виде «ястребам» вряд ли удастся навязать борьбу пребывающим на подъёме красно-белым. Не исключено, что подопечные Рангника вновь одержат разгромную победу.