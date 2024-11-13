«Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Нижнекамске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс».

Ставка: победа «Барыса» с форой (+1) за 1.68.

«Вывеска прелюбопытнейшая. Вообще, в рамках текущего сезона команды встречались уже трижды, и до вчерашней игры команды встречались только в Астане и сыграли с одинаковым счётом. 4 сентября победу в овертайме одержали нижнекамцы, 3 ноября в серии буллитов победа досталась уже «Барысу». А вот в игре 11 ноября команды встретились в Нижнекамске, и мы впервые увидели новый счёт – 4:1 – победа досталась хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Оба коллектива, по идее, должны были бороться за восьмёрку на Востоке, но по прошествии двух полных месяцев регулярного чемпионата мы видим, что положение в таблице у команд всё-таки сильно отличается. «Нефтехимик» находится на седьмом месте, имея в своём активе 24 очка после 26 игр, в то время как «Барыс» находится на 11-м месте, имея в своём активе лишь 14 очков после 24 игр.

Распределение очков в таких матчах может оказать решающую судьбу в распределении итоговых мест в конце марта, когда регулярный чемпионат будет близиться к своему окончанию, так что какой-то расслабленности здесь быть не может. «Барыс» очистился и теперь играет в очень жертвенный хоккей: они много терпят, они вяжут соперника, они ловят на себя.

И мне думается, что такая философия и такое отношение к делу вполне может сыграть свою роль в завтрашнем матче. Думаю, второй раз подряд выиграть «Нефтехимику» в основное время будет сложнее.

Дико перестрахуюсь и возьму победу «Барыса» с форой (+1). Мы перекрываем все три исхода, и, даже если «Нефтехимик» победит в основное время, нас будет ждать возврат», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».