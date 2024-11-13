«Металлург» — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.95.

«Лидер Востока впервые в этом сезоне сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина. И кажется, что команда Бенуа Гру слегка просела. После пятиматчевой победной серии «Трактор» потерпел несколько поражений. Дома челябинцы уступили «Автомобилисту», который выглядел лучше хозяев (4:5). В следующем матче отыгрались на «Сибири» (5:0), но следом снова поражение от «Локомотива». Ярославль беспрерывно вёл в счете, начиная с пятой минуты. «Трактор» трижды подбирался к команде Игоря Никитина на расстояние одного гола, но сравнять так и не получилось (3:5). После трёх домашних матчей парни Гру отправились на Дальний Восток, где провели два не самых выразительных матча. Во Владивостоке настраивались на волевую победу, но в овертайме остались в меньшинстве и подарили победу «Адмиралу» (3:4 ОТ). В Хабаровске «Трактор» волевую победу одержал-таки, но позволил «Амуру» забить три шайбы, хотя с голами у «тигров» в последнее время тяжело (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург», как может, выбирается из нижней части таблицы Восточной конференции, но побеждает в основном в матчах с аутсайдерами. После поражений от «Авангарда» (2:3 ОТ), «Ак Барса» (1:4) и «Сибири» (3:4) команда Андрея Разина выиграла две встречи на Дальнем Востоке, но что с «Адмиралом» (3:2 ОТ), что с «Амуром» (2:1 ОТ) второе очко магнитогорцы забирали лишь в овертайме. И в обоих случаях «Металлург» упускал победу в основное время. Во Владивостоке хозяева отыгрались с 0:2, а в Хабаровске команды забросили по одной шайбе в основное время. Ещё одну победу Магнитогорск одержал в Новосибирске (4:1) и теперь занимает шестое место на Востоке — о пролёте мимо плей-офф речи уже нет. «Металлург» всего в одной победе от четвёртого места.

Но, кажется, команду Андрея Разина до сих пор трясёт, и матчи с крепкими командами получаются крайне тяжёлыми. И хотя «Трактор» слегка сбавил в последних матчах, фаворитом можно считать именно челябинскую команду. Ставка: итоговая победа «Трактора», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».