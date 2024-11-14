Названы шансы ЦСКА прервать серию «Локомотива» из 11 побед

14 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА будет играть с «Локомотивом» на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Начало встречи – в 19:30 мск.

Подопечные Игоря Никитина идут на серии из 11 побед в КХЛ.

Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.61. В случае успеха «Локомотива» выигрыш с 1000 рублей составит 2610 рублей.

Шансы москвичей оценили в 2.55. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.45, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.52. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.96, на итоговый успех ЦСКА выставлен коэффициент 1.95.