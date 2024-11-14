ЦСКА — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.96.

В пяти последних встречах красно-синие одержали четыре победы. Они деклассировали «Амур» (7:0), дожали «Куньлунь» (4:3 ОТ), обыграли нестабильное «Торпедо» (3:1), а следом разгромили «Ладу» (4:1). Был на этом отрезке и более мощный соперник.

Но ему ЦСКА уступил. Речь о московском дерби со «Спартаком», в котором армейцы потерпели поражение со счётом 1:2. Поэтому всё ещё остаются сомнения в том, что подопечные Ильи Воробьёва действительно пребывают в хорошей форме. Может быть, они просто побеждали аутсайдеров, а сил на равных играть с крепкими клубами КХЛ у них по-прежнему нет. Красно-синие занимают лишь седьмое место в таблице Западной конференции.

«Локомотив» просто сметает всех на своём пути. Кажется, что ему нет равных в этом сезоне. Команда Никитина возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 48 очками, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. Ярославцы проиграли всего лишь 4 из 27 встреч. Причём два поражения потерпели за пределами основного времени.

Нет в этом сезоне надёжнее обороны, чем у команды Игоря Никитина. «Локомотив» пропустил всего лишь 41 шайбу. К предстоящему матчу железнодорожники подходят с серией из 11 побед. Невероятно!

Если убрать из внимания победы над аутсайдерами, то можно выделить в победной серии «Локомотива» игры с московским «Динамо» (4:3 Б), СКА (3:2), «Ак Барсом» (3:2 Б и 2:1), «Трактором» (5:3) и «Спартаком» (2:0). Умелая атака красно-белых ничего не могла поделать с надёжной защитой ярославского клуба.

Мы даже не сомневаемся, что игра железнодорожников намного лучше, чем армейцев. Пока непонятно, кто может остановить ярославцев и прервать их победную серию. Но точно не ЦСКА, который обыгрывает аутсайдеров, а с равными соперниками не справляется. Подопечные Никитина не то что равный соперник, они превосходят красно-синих. Ставим на победу «Локомотива» с учётом ОТ и буллитов за 1.96.