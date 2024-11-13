Названы шансы Рублёва одержать первую победу на Итоговом турнире ATP

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Российские теннисисты продолжают борьбу на Итоговом турнире АТР в итальянском Турине. 13 ноября Андрей Рублёв будет играть с Карлосом Алькарасом из Испании в матче 2-го тура группового этапа. Начало – не ранее 16:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение испанцу. Поставить на победу Алькараса можно с коэффициентом 1.55, это примерно 62% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Шансы Рублёва оценили в 2.60. Это около 38% вероятности.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 22.5 гейма можно за 1.83, а тотал меньше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.98. Вероятность победы Рублёва со счётом 2:0 по сетам оценили в 4.30.

Оба теннисиста потерпели поражения в первом туре. Рублёв проиграл Александру Звереву, а Алькарас уступил Касперу Рууду.