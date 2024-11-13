Джейк Пол — Майк Тайсон: по каким правилам пройдёт бой, прогнозы и ставки

В ночь на 16 ноября в Арлингтоне (США) на арене «AT & T» пройдёт вечер бокса, в главном событии которого легендарный Майк Тайсон сразится с блогером Джейком Полом.

Поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом начнётся около 6:00 мск 16 ноября. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бой покажут на платформе Netflix.

Букмекеры считают фаворитом более молодого Пола. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.42, а на его соперника дают котировку 4.10. На ничью можно поставить за 7.50.

Полный бой идёт за 3.20, а досрочное завершение поединка оценили в 1.30.

По неофициальным данным, бой будет состоять из восьми раундов по две минуты, а боксировать Пол и Тайсон будут в больших перчатках.