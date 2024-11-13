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Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти из группы на Итоговом турнире ATP

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти из группы на Итоговом турнире ATP
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Сегодня Андрей Рублёв сыграет свой второй матч на Итоговом турнире АТР. Россиянин встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Букмекеры оценили шансы Рублёва выйти в полуфинал после поражения в 1-м туре от Александра Зверева. Поставить на то, что Даниил сможет переломить ситуацию и выйти из группы, можно с коэффициентом 6.50. Обратный исход доступен за 1.11. На то, что россиянин станет победителем всего турнира, можно сделать ставку за 20.00.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

И Рублёв, и Алькарас проиграли свои первые матчи на турнире. Таким образом, проигравший в сегодняшнем матче лишится шансов на продолжение борьбы в полуфинале.

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