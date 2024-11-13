Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти из группы на Итоговом турнире ATP

Сегодня Андрей Рублёв сыграет свой второй матч на Итоговом турнире АТР. Россиянин встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Букмекеры оценили шансы Рублёва выйти в полуфинал после поражения в 1-м туре от Александра Зверева. Поставить на то, что Даниил сможет переломить ситуацию и выйти из группы, можно с коэффициентом 6.50. Обратный исход доступен за 1.11. На то, что россиянин станет победителем всего турнира, можно сделать ставку за 20.00.

И Рублёв, и Алькарас проиграли свои первые матчи на турнире. Таким образом, проигравший в сегодняшнем матче лишится шансов на продолжение борьбы в полуфинале.