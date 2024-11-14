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Франция — Израиль: эксперты оценили шансы команд

Франция — Израиль: эксперты оценили шансы команд
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14 ноября на стадионе «Стад де Франс» состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Франция — Израиль. Начало игры — в 22:45 мск.

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Букмекеры не сомневаются в успехе сборной Франции: поставить на победу «трёхцветных» можно с коэффициентом 1.12. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1120 рублей.

Успех команды Израиля оценён экспертами в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Букмекеры уверены, что матч Франция — Израиль получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10.

В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.16. Если Израиль не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.70. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.27.

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