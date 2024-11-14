Франция — Израиль: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Лиги наций Франция — Израиль.

Ставка: Франция победит + тотал больше 3.5 гола за 2.06.

У сборной Франции всё не совсем как обычно. Нет, с результатами всё в порядке. В последних трёх матчах подопечные Дидье Дешама победили Бельгию (2:0 и 2:1), а также разгромили как раз Израиль (4:1). Проблемы у «трёхцветных» на внутренней кухне. Всё больше скандалов вокруг Мбаппе, отношения форварда с Дидье Дешамом стали натянутыми.

Сборная Израиля — удобный соперник для Франции. Она проиграла все четыре матча в Лиге наций. Помимо Франции, сине-белые уступили Бельгии (1:3) и Италии (1:2 и 1:4). Впрочем, несмотря на плохие результаты, команда заслуживает похвалы.

У Израиля очень мало ресурсов. Уровень развития футбола в стране значительно ниже, чем во Франции, Бельгии и Италии. Тем не менее высокий класс соперников не испугал сине-белых. Они показали, что обладают характером и способны дать сдачи.

Сборная Израиля забила во всех четырёх матчах, что вызывает уважение. Пусть сине-белые очень много пропустили из-за открытой манеры игры, зато защитникам и голкиперам соперника пришлось поработать.

Наверняка сборная Израиля доставит французам проблемы и в грядущем матче. Турнирной мотивации у сине-белых нет, но желание как можно лучше выступить с такой сильной сборной всё компенсирует. С настроем всё будет в порядке.

Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Скорее всего, матч будет проходить так же, как и последняя очная встреча. И результат ожидается похожий.