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Названы шансы сборной России в матче с Брунеем

Названы шансы сборной России в матче с Брунеем
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В пятницу, 15 ноября, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре состоится товарищеский матч Россия — Бруней. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры не просто считают сборную России явным фаворитом предстоящего матча, они даже не допускают такой ситуации, при которой сборная Брунея сможет сохранить лицо.

Сделать ставку на победу хозяев с форой минимум в 10 мячей предлагается с коэффициентом 1.41. Победа Брунея с форой (+10) идёт за 2.70.

Вместе с тем аналитики не ждут, что гости сумеют отличиться. Ставка на голы в обе стороны представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 7.00 — всего 14% вероятности.

Любопытно также, что тотал больше 8.5 мяча оценивается коэффициентом 1.42, а наиболее вероятным экспертам видится счёт 7:0 в пользу россиян (10.5).

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