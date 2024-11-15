Россия — Бруней: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру Россия — Бруней.

Ставка: тотал меньше 9.5 гола за 2.05.

Чтобы получше понять возможности соперника, предлагаю отмотать на год-два назад и посмотреть результаты. Прошлой осенью, например, брунейцы принимали участие на азиатском отборочном турнире к чемпионату мира по футболу. В обеих встречах со сборной Индонезии получили по 0:6.

Из свежего — выступления на отборочном турнире Кубка Азии и в квалификации чемпионата АСЕАН. В первом случае сборная Брунея за две игры одолела ещё более скромную сборную Макао (3:0 и 1:0), а во втором случае по сумме двух матчей уступила такому же экзотическому Восточному Тимору (0:1 и 0:0).

Особенно с учётом того что руководство сборной Брунея отправит в Россию не основной состав, большинство футболистов в отпуске, поэтому придётся воспользоваться помощью других игроков. Вообще, истинный уровень сегодняшней сборной России оценить невозможно без конкурентных матчей с европейскими соперниками. Однако в последних товарищеских противостояниях она была последовательна — 8:0 с Кубой, 4:0 с Сербией, 4:0 с Беларусью и 3:0 — с Вьетнамом. И теперь нетрудно догадаться, какая участь ждёт более скромный в футбольном плане Бруней, который, возможно, приедет не в наилучшем виде.

Валерий Карпин старается поддерживать высокий уровень желания и самоотдачи среди своих футболистов. Во многом благодаря этому и получается побеждать крупно. Крайне вероятно, что россияне с домашней поддержкой катком пройдутся по очевидно уступающему в классе сопернику и на этот раз.

С какой-то стороны этим можно воспользоваться. Результат должен пойти в рейтинг ФИФА, где Россия находится на 34-м месте. Кроме того, разгром не только войдёт в историю, но и порадует болельщика. Многие по играм национальной команды действительно соскучились. Однако чересчур много голов не ждём. Сборная Брунея перед поездкой сменила тренера, что может взбодрить и мотивировать. Впрочем, даже девяти безответных мячей хватит, чтобы порадовать публику.