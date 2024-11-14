Бельгия — Италия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Бельгия — Италия.

Ставка: победа Бельгии 2:1 за 8.60.

«Команды Бельгии и Италии проведут матч в рамках 5-го тура Лиги наций. Бельгийцы близки к тому, чтобы потерять шанс на финиш в топ-2. Так что они сейчас будут особенно активно играть. Не думаю, что гостям удастся набрать очки тут.

Итальянцы успешно проводят этот групповой этап Лиги наций. Изначально казалось, что сборная будет бороться за выживание. Ведь на последних международных турнирах успехов она не показывала, на некоторые и вовсе не квалифицировалась.

Но сейчас с 10 очками команда Спаллетти лидирует в квартете. Её отрыв от Франции минимален – один балл. Но вот другие команды сильнее отстают от лидеров – на 6 и 10 очков. Так что, не проиграв сейчас, «бирюзовая команда» может гарантировать себе финиш в топ-2.

Бельгия как раз и является этой командой с третьего места, у которой четыре очка в активе. Подопечные Тедеско действительно очень слабо выступают, лидеры ещё и отказываются приезжать в расположение команды. Стартовали «красные дьяволы» с победы над Израилем (3:1), но вот после этого они только теряли очки – 1:2 и 0:2 с Францией, а также 2:2 с Италией.

Ничья с бельгийцами стала единственной неудачей итальянцев в этом розыгрыше ЛН. В остальных встречах подопечные Спаллетти только выигрывали – 2:1 и 4:1 с Израилем, а также 3:1 с Францией.

Если судить по прошлым матчам, то Италия намного сильнее соперника. У Бельгии есть проблемы с составом, с сыгранностью. Но сейчас у нее тяжёлая турнирная ситуация, нужно в любом случае набирать очки, чтобы не терять шансов на выход в финальный раунд. Плюс подопечные Тедеско играют дома.

Так что всё-таки рискну и поставлю тут на победу Бельгии со счётом 2:1 с коэффициентом 8.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».