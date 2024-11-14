Бельгия — Италия: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги наций 14 ноября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Италия.

Ставка: победа Италии за 2.87.

«Бельгия пока занимает в группе всего третье место. У команды два поражения и одна победа, а единственная ничья (2:2) была добыта именно в гостевом в матче с итальянцами. Тогда, проигрывая по всем статьям 0:2, бельгийцы получили преимущество в результате удаления у соперника и сумели в итоге сравнять счёт. Хотя хозяева даже в меньшинстве смотрелись лучше. Италия лидирует в группе с тремя победами при одной ничьей.

В матчах предыдущего тура Бельгия на своём поле проиграла Франции (1:2), а Италия тоже дома не оставила шансов сборной Израиля (4:1).

В личных встречах большое преимущество на стороне Италии: из 25 она победила в 16, а Бельгия — всего в четырёх. И последний раз бельгийцы брали верх в домашнем товарищеском матче на своём поле (3:1) почти 10 лет назад. С тех пор в четырёх встречах трижды победителями выходили итальянцы, каждый раз забивая по два мяча.

В приятной нашему слуху дуэли двух поработавших в России тренеров Спаллетти и Тедеско сегодня объективно преимущество на стороне итальянского, оставшегося у руля после неудачи на чемпионате Европы и быстро перестроившего команду.

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Нестабильность в обороне, впрочем, можно отметить у обеих команд. В атаке Италия со своими молодыми амбициозными футболистами смотрится лучше и будет идти вперёд — хотя бы для того, чтобы компенсировать недостаточный опыт игроков защиты.

У Бельгии даже не вызваны Де Брёйне с Тилемансом и есть вопросы к состоянию Лукаку. А хозяевам надо побеждать, так как ничья не оставляет им шансов на выход в плей-офф. Ведь отставание от Италии составляет шесть очков, а от Франции — пять. Больше того, неудача поставит под удар и третье место, а четвёртое — это уже вылет в более низкий дивизион.

При даже ничейно складывающейся игре бельгийцам придётся рисковать. Но даже намёк на лихую авантюрную игру при учёте ещё и серьёзных потерь в составе может оставить хозяев не у дел. Если, конечно, у соперника снова кого-то не удалят на ранней стадии матча», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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