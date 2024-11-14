Бельгия — Италия: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Италия.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«В 5-м туре Лиги наций встретятся Бельгия и Италия. Перед началом этого турнира в их группе было три претендента на попадание в плей-офф, а для того, чтобы попасть туда, нужно занять первые два места. И, к сожалению, бельгийцы из этой гонки, скажем так, практически выпали. Конечно же, у них остаются призрачные шансы на второе место, не всё от них зависит. Но сейчас они об этом думать не будут. Все их мысли будут посвящены тому, как обыграть итальянцев дома.

В трёх матчах против главных конкурентов по группе бельгийцы сыграли неудачно, дважды проиграв французам (0:2 и 1:2) и один раз закончив матч вничью с итальянцами (2:2). Поэтому здесь есть вопросы к команде Тедеско.

Про итальянцев можно сказать то, что это команда молодая, играющая в футбол. Это уже совершенно не тот итальянский футбол, заточенный на оборону. Сейчас команда Спаллетти много пропускает, но и много забивает.

Поэтому я думаю, что здесь итальянцы не проиграют, а бельгийцы забьют. Предполагаю, что будет ничейный результат, даже, возможно, тот же самый, что был в Италии, – 2:2, а может быть, будет и 1:1. Я всё же склоняюсь к счёту 1:1», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».