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Бельгия — Италия: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций

Бельгия — Италия: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Италия.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«В 5-м туре Лиги наций встретятся Бельгия и Италия. Перед началом этого турнира в их группе было три претендента на попадание в плей-офф, а для того, чтобы попасть туда, нужно занять первые два места. И, к сожалению, бельгийцы из этой гонки, скажем так, практически выпали. Конечно же, у них остаются призрачные шансы на второе место, не всё от них зависит. Но сейчас они об этом думать не будут. Все их мысли будут посвящены тому, как обыграть итальянцев дома.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В трёх матчах против главных конкурентов по группе бельгийцы сыграли неудачно, дважды проиграв французам (0:2 и 1:2) и один раз закончив матч вничью с итальянцами (2:2). Поэтому здесь есть вопросы к команде Тедеско.

Про итальянцев можно сказать то, что это команда молодая, играющая в футбол. Это уже совершенно не тот итальянский футбол, заточенный на оборону. Сейчас команда Спаллетти много пропускает, но и много забивает.

Поэтому я думаю, что здесь итальянцы не проиграют, а бельгийцы забьют. Предполагаю, что будет ничейный результат, даже, возможно, тот же самый, что был в Италии, – 2:2, а может быть, будет и 1:1. Я всё же склоняюсь к счёту 1:1», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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