Бельгия — Италия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций

Известный белорусский эксперт Людас Румбутис дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Италия.

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Этот матч очень важен для сборной Бельгии, если она ещё хочет побороться за попадание в плей-офф. Победа просто необходима. Но Италия сейчас в очень хорошей форме. Правда, в предыдущей встрече она упустила победу над бельгийцами, ведя 2:0. Но там команду подкосило удаление в первом тайме.

У Италии присутствует баланс в игре. Забивают разные игроки: Фраттези, Ретеги, Ди Лоренцо. У Бельгии нет такого баланса. Они забили шесть, а пропустили семь. Состав часто меняется. Кто-то отказывается приезжать в сборную, кого-то не вызывают. Там есть много проблем. Конечно, они не займут последнее место в группе. А в этой игре обе команды забьют. Коэффициент на такой исход — 1.74», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».