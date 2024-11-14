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Бельгия — Италия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций

Бельгия — Италия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций
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Известный белорусский эксперт Людас Румбутис дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Италия.

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Этот матч очень важен для сборной Бельгии, если она ещё хочет побороться за попадание в плей-офф. Победа просто необходима. Но Италия сейчас в очень хорошей форме. Правда, в предыдущей встрече она упустила победу над бельгийцами, ведя 2:0. Но там команду подкосило удаление в первом тайме.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Италии присутствует баланс в игре. Забивают разные игроки: Фраттези, Ретеги, Ди Лоренцо. У Бельгии нет такого баланса. Они забили шесть, а пропустили семь. Состав часто меняется. Кто-то отказывается приезжать в сборную, кого-то не вызывают. Там есть много проблем. Конечно, они не займут последнее место в группе. А в этой игре обе команды забьют. Коэффициент на такой исход — 1.74», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».

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