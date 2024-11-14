Бельгия — Италия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций в Брюсселе

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Италия.

Ставка: обе забьют за 1.74.

«В рамках 5-го тура Лиги наций пройдёт встреча Бельгии и Италии. Итальянцы сейчас лидируют в группе с 10 очками, а бельгийцы идут на третьем месте с четырьмя баллами.

У Бельгии, в общем, на первое место шансов, можно сказать, почти нет. Но сейчас дома «красные дьяволы» будут мотивированы. Доменико Тедеско в сложном положении находится, никак не решится его конфликт с Тибо Куртуа. Вратарь просто отказывается играть за сборную, пока её тренирует немец. Тибо подтвердил это. Не вызван снова в сборную и Де Брёйне, который недавно оправился от травмы. В общем, ситуация сложная. Я думаю, что психологическая обстановка в команде непростая.

Но зато у Бельгии вызван Лукаку. Его на прошлом сборе месяц назад не было, теперь он будет играть. И это очень важно для сборной, для её атакующего потенциала. Ромелу — ключевой игрок, несмотря на то что есть ещё Опенда. Но по-прежнему Лукаку влиятельный игрок с точки зрения структуры для нападения сборной Бельгии. Это хорошая новость для Тедеско, что он будет играть сейчас.

Италия лидирует в группе. Она в первом матче с Бельгией упустила победу, ведя 2:0. Тогда команда осталась в меньшинстве после удаления Пеллегрини. Бельгия сравняла счёт, смогла два забить. После этого Италия разгромила Израиль 4:1. Пока очень неплохо Италия смотрится, смена схемы у неё, переход на тройку центральных защитников. Это положительно повлияло, и новых игроков старается Спаллетти вызывать. На этом сборе появятся три дебютанта.

В общем, Италия — интересная команда для разбора, для наблюдения за её матчами. Это сборная зрелищная. Бельгия в последнем матче проиграла Франции, но, как считает Тедеско, уступила она не по делу, качественно прессинговала и, в общем, в конце была ещё и в большинстве, могла сравнять счёт, но проиграла.

Я такую ставку предлагаю на этот матч, максимально простую, как мне кажется, исходя из статистики. В трёх матчах этой Лиги наций из четырёх с участием сборной Бельгии проходила ставка «обе забьют». Не прошло пари только в первом матче с Францией, когда Бельгия проиграла 0:2. Во всех остальных ставка проходила. У Италии же такая ставка во всех четырёх матчах тоже проходила. Коэффициент на это событие в матче Бельгия — Италия составляет 1.74. Я думаю, что такой вариант можно смело брать», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».