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Греция — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций в Афинах

Греция — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций в Афинах
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Греция – Англия.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.15.

«В прошлом месяце на «Уэмбли» был совершён неожиданный результат с победой Греции и двумя мячами Павлидиса. Сейчас греческая сборная находится на пороге большого события, поскольку она может выйти в Лигу А. Для этого надо избежать поражения от англичан, поэтому это будет довольно эмоциональный матч.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Греции на кону действительно событие, у англичан же ничего на кону нет. Понятно, что Англия ждет Томаса Тухеля, и предстоящие два матча с греками и ирландцами станут прощальной гастролью Ли Карсли. И, как бы он ни хотел, футболисты будут достаточно спокойно относиться к мотивации в этой игре.

Я обратил внимание, что обе команды делают результат во вторых таймах. Эмоциональность греческих футболистов и трибун будет несколько сковывать сборную, англичанам никуда не надо, и все будут ждать ошибки друг друга. Как правило, такое случается во втором тайме, поэтому он будет самым результативным таймом», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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