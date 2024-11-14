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Греция — Англия: ставка Александра Гутора на игру 5-го тура Лиги наций

Греция — Англия: ставка Александра Гутора на игру 5-го тура Лиги наций
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Известный белорусский вратарь Александр Гутор дал прогноз на матч Лиги наций Греция — Англия.

Ставка: победа Англии за 1.89.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англичанам скучно играть в лиге B. Соперничество с европейскими середняками — отнюдь не то, к чему привыкли серебряные призёры последнего Евро. По прошествии четырёх туров фаворит занимает лишь второе место, три очка уступая своему ближайшему сопернику — Греции. Прямое повышение в классе получит лишь победитель группы, а значит, в Афинах британцам нужна победа. Дополнительной мотивации британцам добавит и результат первого матча, когда благодаря дублю Павлидиса греки победили на «Уэмбли» — 2:1. Англичан возглавил Томас Тухель. И даже несмотря на отсутствие многих лидеров — Фодена, Грилиша, Палмера, Александер-Арнолда, Райса и Саки — сборная Англии одержит победу. Коэффициент на такой исход — 1.89», — приводит слова Гутора «ВсеПроСпорт».

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