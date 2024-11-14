Греция — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру дивизиона В Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Греция — Англия.

Ставка: ничья за 3.35.

«В 5-м туре Лиги наций сойдутся Греция и Англия. Если не знать, как они выступали в турнире, то исход тут может показаться очевидным. Но я бы не торопился ставить на успех «трёх львов». Они в этой ЛН играют не лучшим образом.

Казалось, что в этой группе Англия является фаворитом — в соперниках, помимо Греции, есть Ирландия и Финляндия. Да, всё это довольно крепкие сборные. Но всё же их уровень не сравнится с «родоначальниками футбола». Впрочем, сейчас англичане с девятью очками идут вторыми в таблице. Они в четырёх турах трижды победили и один раз уступили — греками со счётом 1:2. Ту игру команда Ли Карсли действительно провалила, активно выступала только в первые 10 минут, после чего позволяла доминировать противнику.

Такое выступление Англии вызвало опасения. Оно напомнило те игры, что выдавала сборная летом на Евро-2024, когда она хоть и дошла до финала, но показывала совершенно непривлекательный футбол. Сейчас же у команды есть хорошая возможность измениться, найти другой стиль. Ведь её возглавил Томас Тухель — неожиданное, но явно интригующее назначение. Впрочем, немец приступит к своим обязанностям только в январе.

Греция, как я сказал выше, сейчас уверенно лидирует в группе — у неё максимальные 12 очков после четырёх туров. За все матчи коллектив пропустил только один гол — как раз от Англии. Других противников сборная обыгрывала с сухими счетами, много забивая.

В этой встрече я жду борьбы. Греция в их первом матче уж слишком хорошо смотрелась, заслужила победу и с более крупным счётом. А ведь играли они на «Уэмбли» в Лондоне. Сейчас уже англичане будут гостями. Но их уровень всё же стоит учитывать, игроки всё ещё собраны мирового класса.

Так что я всё-таки думаю, что греки тут не уступят. Ставлю на боевую ничью за 3.35», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».