Греция — Англия: прогноз Александра Елагина на игру Лиги наций 14 ноября

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Греция — Англия.

Ставка: обе забьют за 1.96.

«14 ноября, в четверг, в Афинах встретятся сборные Греции и Англии.

Это матч группы 2 Лиги В. Параллельно с игрой в Афинах пройдёт и встреча в Дублине, где на стадионе «Авива» будут противостоять другу команды Ирландии и Финляндии — соперники греков и англичан по группе.

Матч в Афинах может стать для сборной Эллады прямым пропуском на повышение в Лигу А, если хозяева повторят свой успех месячной давности, когда 10 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» они обыграли англичан 2:1 и вырвались на первое место в группе. Впрочем, для автоматического продвижения в Лигу А, в которой греки ни разу не выступали (первые три розыгрыша ЛН они провели в Лиге С), им будет достаточно и ничьей, так как они будут иметь перед британцами преимущество в личных встречах, даже в случае поражения 17 ноября в последнем, 6-м туре в Хельсинки и победы Англии на «Уэмбли» над Ирландией в тот же день.

На данный момент после четырёх туров именно греческая команда, возглавляемая сербским тренером Иваном Йовановичем, показала 100-процентный результат, одержав четыре победы подряд: над Финляндией — 3:0 (дома), Ирландией — оба раза по 2:0 (дома и в гостях), Англией — 2:1 (в гостях). Девять мячей забито и всего один пропущен. Разность +8.

Сборная «трёх львов» на втором месте с девятью очками: три победы, одно поражение. Восемь мячей забито, три — пропущено. Разность +5.

Для того чтобы англичанам напрямую вернуться в Лигу А, где они выступали первые три розыгрыша, им необходимо побеждать в двух оставшихся играх — в Афинах и в Лондоне. Причём в Афинах англичанам важно победить с разницей в не менее два мяча, чтобы уже им иметь преимущество в личных встречах с греками.

Предстоящий матч, исходя из турнирных раскладов, ожидается с огромным интересом. Напомню: сборная Греции, прежде чем одержать победу 2:1 на «Уэмбли» в прошлом месяце, не смогла выиграть ни одного из девяти предшествующих матчей с Англией во всех соревнованиях, дважды сыграв вничью и семь раз уступив.

Победить грекам англичан второй раз подряд будет очень непросто, ибо историческая статистика против них: сборная Англии выиграла все четыре предыдущие выездные встречи с Грецией с общим счётом 9:1. Тем более что Англия не проигрывала в последних семи выездных матчах (пять побед, две ничьих).

Однако свои весомые козыри есть и у сборной Эллады. Во-первых, греки не проигрывают на своём поле уже в пяти матчах подряд, в последний раз уступив дома сборной Нидерландов 0:1 16 октября 2023-го в Афинах в квалификации Евро-2024. С тех пор — четыре победы и ничья. Во-вторых, сборная Англии из-за травм буквально накануне сбора потеряла сразу восемь игроков. Поэтому предлагаю поставить на голы, тем более что на эту ставку даётся отличный коэффициент», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».