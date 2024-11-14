Казахстан — Австрия: ставка Эльвина Керимова на матч дивизиона B Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Казахстан — Австрия.

Ставка: победа Австрии и ТБ 2.5 за 1.75.

«В 5-м туре Лиги наций сойдутся Казахстан и Австрия. Это дивизион В, казахстанцам, конечно, тяжело на таком уровне играть. Сборная пока набрала только одно очко под руководством Станислава Черчесова – была ничья в Норвегии, нулевая. В остальных матчах Казахстан проигрывал, дважды уступил Словении, в двух матчах четыре гола пропустили казахстанцы. Австрии разгромно тоже проиграли – 0:4.

Причём команда Черчесова пока ещё ни одного мяча не забила. Объективно просто на таком уровне сложно ей, я думаю. Ожидаемо, что Казахстан набрал всего одно очко. Он явно не претендует на первое место в группе, да и на второе не претендует. В общем, на таком уровне есть проблемы пока у казахстанской сборной.

Австрия лидирует в группе, но только по дополнительным параметрам. Однако у трёх команд в квартете по семь очков — у Австрии, у Норвегии и Словении. Но Австрия больше всех забила, 11 голов в четырёх матчах. Команда забила Казахстану четыре, пять Норвегии (5:1). Также команда Рангника потеряла очки со Словенией, сыграла вничью (1:1), а ещё проиграла в первой игре Норвегии в гостях – 1:2. Вот таким образом набрал коллектив семь очков. Но, повторюсь, Австрия — самая результативная команда группы, она ещё больше всех владеет мячом, она здорово прессингует, больше всех бьёт по воротам в среднем, у неё высокий процент точных передач.

В общем, Австрия пока показывает самый убедительный футбол среди этих четырёх команд. И я думаю, что здесь, даже несмотря на выезд, а выезд в Казахстан чисто географически не бывает простым, но в любом случае, я думаю, будет комфортная победа сборной Австрии. Возьму комбинированную ставку — победа Австрии и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.75», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».