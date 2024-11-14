Франция — Израиль: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций 14 ноября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Израиль.

Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.83.

«В 5-м туре Лиги наций пройдёт встреча Франции и Израиля. Гости уже почти гарантировали себе вылет в Лигу B. Французы тут должны набирать очки, они ещё ведут борьбу за первое место.

Израильтяне явно попали в группу не своего уровня. Собственно, это было заранее известно – в соперниках у них Италия, Франция и Бельгия. Сенсации в квартете не произошло – команда проиграла всем соперникам, итальянцам даже дважды – 1:2 и 1:4, а также 1:4 от французов и 1:3 от бельгийцев.

Стоит отметить важную тенденцию – Израиль забивал каждому сопернику по голу, не было ни одного поражения с сухим счётом. Правда, пропустил за тот же период коллектив уже 13 голов. Причём разница забитых голов ему ни к чему – у него всё равно недостаточно очков, чтобы бороться за топ-2 группы. Если израильтяне проиграют сейчас, то уже точно вылетят в Лигу B.

Франция же провалила старт Лиги наций – проиграла Италии со счётом 1:3. Ей как раз сборная сейчас и уступает на один балл, располагаясь на второй строчке. В остальных встречах подопечные Дешама выигрывали. Причём в последних встречах они ещё и справлялись без своей главной звезды, Килиана Мбаппе. Без него «трёхцветные» обыграли Израиль (4:1) и Бельгию (2:1).

Сейчас Мбаппе тоже не будет, он не был вызван тренерским штабом. Гризманн завершил выступления за национальную команду. Но и без них французы выглядели достаточно неплохо в прошлых турах, побеждали. Так что Израиль проиграет противнику и на этот раз.

Моя ставка – фора (-2) мяча на Францию за 1.83», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».