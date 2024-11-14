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ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.49.

«Локомотив» выиграл уже 11 матчей подряд — и пока совершенно неясно, кто из участников чемпионата может остановить команду Никитина. Сколько бы ни критиковали ярославцев за их стиль и тактику, она работает очень эффективно. Статистика пропущенных вице-чемпионами шайб выглядит прямо железобетонной: лишь два соперника за последний месяц сумели забить им больше двух. ЦСКА в своем нынешнем состоянии точно не способен ни навязать гостям борьбу, ни результативно сыграть против них в атаке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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П1
X
П2

Исход в виде уверенной победы «Локомотива» очевиден. Тотал меньше пяти заброшенных – тоже. Главная интрига лишь в том, какой будет разница в счёте. Для Никитина армейский клуб – чуть ли не самый принципиальный соперник, если помнить суммарную историю взаимоотношений, в том числе и в плей-офф разных лет. Обычно наставник ярославцев стремится раскатать «красно-синих» в образцово-показательном ключе. Но тут, думается, в приоритете всё же будет рациональность. В нынешних условиях гостям нет смысла прыгать выше головы: календарь плотный, ничего никому доказывать не требуется. Достаточно обеспечить себе комфортную разницу в счёте и эффективно её удерживать», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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