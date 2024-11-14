«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Спартака» за 1.81.

«За месяц с 11 октября по 10 ноября «Северсталь» выдала впечатляющую серию – семь побед подряд. Но силы у вологодских металлургов явно закончились. По ходу текущего выезда они по делу проиграли как в Минске, так и в Балашихе. А с учётом того, что в соперниках у подопечных Козырева были не самые сильные команды, диагноз «спад начался» выглядит безошибочно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак», наоборот, на подъёме. Неделю назад «красно-белые» в рациональном, уверенном стиле взяли верх в дерби над ЦСКА. Последующие матчи показали, что команда Жамнова добилась успеха неслучайно. На третий месяц регулярки наконец-то началась эффективная борьба с недочётами: куда строже и аккуратнее действует оборона, налаживается игра спецбригад, появляется умение терпеть и беречь преимущество в счёте. Даже сухое поражение от «Локомотива» не смазало общего впечатления. Кто в КХЛ сейчас способен победить «Локомотив»? Против «Северстали» хозяевам будет намного легче, наконец-то сможет разгуляться атака. Берем уверенную победу «Спартака» и серьёзный тотал – в матче точно забьют больше шести шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».