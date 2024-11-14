Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Спартака» за 1.81.

«За месяц с 11 октября по 10 ноября «Северсталь» выдала впечатляющую серию – семь побед подряд. Но силы у вологодских металлургов явно закончились. По ходу текущего выезда они по делу проиграли как в Минске, так и в Балашихе. А с учётом того, что в соперниках у подопечных Козырева были не самые сильные команды, диагноз «спад начался» выглядит безошибочно.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак», наоборот, на подъёме. Неделю назад «красно-белые» в рациональном, уверенном стиле взяли верх в дерби над ЦСКА. Последующие матчи показали, что команда Жамнова добилась успеха неслучайно. На третий месяц регулярки наконец-то началась эффективная борьба с недочётами: куда строже и аккуратнее действует оборона, налаживается игра спецбригад, появляется умение терпеть и беречь преимущество в счёте. Даже сухое поражение от «Локомотива» не смазало общего впечатления. Кто в КХЛ сейчас способен победить «Локомотив»? Против «Северстали» хозяевам будет намного легче, наконец-то сможет разгуляться атака. Берем уверенную победу «Спартака» и серьёзный тотал – в матче точно забьют больше шести шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android