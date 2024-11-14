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Эксперты назвали шансы Медведева и Рублёва выиграть Итоговый турнир ATP после 2-го тура

Эксперты назвали шансы Медведева и Рублёва выиграть Итоговый турнир ATP после 2-го тура
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На этой неделе в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP. В числе восьми сильнейших теннисистов оказались два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Позади два тура группового этапа. Аналитики оценили шансы россиян завоевать титул.

Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 17.00. Даниил после двух туров имеет в активе победу над Алексом де Минором и поражение от Тейлора Фрица.

Шансы Рублёва оценили в 350.00. У Андрея остались только теоретические шансы на продолжение борьбы — он проиграл оба матча — Александру Звереву и Карлосу Алькарасу.

Главным фаворитом букмекеры считают итальянца Янника Синнера, на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.55. Шансы Зверева оценили в 5.50, а ставки на победу Алькараса принимают с котировкой 6.50.

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