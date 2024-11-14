Бельгия — Италия: фрибет 100 000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Лиги наций

14 октября сборная Бельгии в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций примет команду Италии. Встреча в Брюсселе начнётся в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ. Необходимо выполнить простые условия:

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Бельгийцы попытаются прервать серию неудачных поединков. Команда не может выиграть на протяжении трёх встреч подряд: два поражения от французов и ничья с итальянцами. Главный тренер национальной сборной Доменико Тедеско подвергся резкой критике болельщиков. Фанаты Бельгии скандировали кричалки, призывающие к увольнению специалиста. Тедеско ответил на обвинения в слабой игре, заявил, что понимает недовольство, и пообещал исправить ситуацию.

Реабилитироваться будет крайне тяжело. Бельгийцы провально провели чемпионат Европы, на котором вылетели уже на стадии 1/8 финала. В восьми последних поединках с учётом всех турниров у них всего две победы, две ничьих и четыре поражения.

Лучано Спаллетти удивил с выбором состава. Главный тренер итальянцев не вызвал на матчи Лиги наций Манчини, Кристанте и Пеллегрини. Однако и без них у сборной Италии богатый выбор исполнителей на каждую позицию. Наставник итальянцев похвалил Сандро Тонали, отметив, что ему по силам стать новым лидером команды. Ранее полузащитник отбывал дисквалификацию. В текущем сезоне АПЛ за «Ньюкасл» Тонали провёл девять матчей, в которых отметился одним ассистом.

В октябрьском очном матче соперники не сумели выявить победителя — 2:2. После четырёх туров Италия единолично возглавляет группу, набрав 10 очков и не потерпев ни одного поражения. Бельгийцы идут третьими и отстают от оппонента на три очка.

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