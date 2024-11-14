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Названы шансы Медведева победить Синнера на Итоговом турнире ATP

Названы шансы Медведева победить Синнера на Итоговом турнире ATP
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14 ноября россиянин Даниил Медведев будет играть с Янником Синнером из Италии в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Начало – не ранее 22:30 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение итальянскому теннисисту. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 80% вероятности.

Шансы Медведева оценили в 4.95, что составляет 20% вероятности. В случае победы россиянина выплата с 1000 рублей составит 4950 рублей.

Эксперты склоняются к тому, что встреча не получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 22.5 гейма можно за 2.13, а тотал меньше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.63. Вероятность победы Синнера со счётом 2:0 оценили в 1.64.

Победа Медведева с форой (+4.5 гейма) идёт за 1.80, на победу Синнера с форой (-4.5 гейма) дают 2.12.

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