Букмекеры предсказали счёт матча Медведев — Синнер

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14 ноября россиянин Даниил Медведев будет играть с Янником Синнером из Италии в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Начало – не ранее 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение итальянскому теннисисту. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 80% вероятности.

Шансы Медведева оценили в 4.95, что составляет 20% вероятности. В случае победы россиянина выплата с 1000 рублей составит 4950 рублей.

Эксперты склоняются к тому, что встреча не получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 22.5 гейма можно за 2.13, а тотал меньше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.63.

Вероятность победы Синнера со счётом 2:0 оценили в 1.71. Успех итальянца в трёх сетах идёт за 3.40.

На победу Медведева в двух партиях дают 8.00. Если россиянин окажется сильнее по итогам трёх сетов, зайдёт коэффициент 6.70.