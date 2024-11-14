Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры предсказали счёт матча Медведев — Синнер

Букмекеры предсказали счёт матча Медведев — Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

14 ноября россиянин Даниил Медведев будет играть с Янником Синнером из Италии в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Начало – не ранее 22:30 мск.

Материалы по теме
Янник Синнер — Даниил Медведев. У россиянина есть стержень
Янник Синнер — Даниил Медведев. У россиянина есть стержень

Букмекеры отдают предпочтение итальянскому теннисисту. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 80% вероятности.

Шансы Медведева оценили в 4.95, что составляет 20% вероятности. В случае победы россиянина выплата с 1000 рублей составит 4950 рублей.

Эксперты склоняются к тому, что встреча не получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 22.5 гейма можно за 2.13, а тотал меньше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.63.

Вероятность победы Синнера со счётом 2:0 оценили в 1.71. Успех итальянца в трёх сетах идёт за 3.40.

На победу Медведева в двух партиях дают 8.00. Если россиянин окажется сильнее по итогам трёх сетов, зайдёт коэффициент 6.70.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 7.54: Англия будет мстить Греции, Италия расстроит Бельгию
Экспресс с коэффициентом 7.54: Англия будет мстить Греции, Италия расстроит Бельгию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android