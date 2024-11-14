Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз на матч 14 ноября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Янник Синнер — Даниил Медведев.

Ставка: третий сет за 2.70.

Итальянец практически гарантировал себе участие в плей-офф. Оба предыдущих матча первая ракетка мира выиграл. Сначала он победил австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4. Затем Синнер одолел американца Тейлора Фрица — 6:4, 6:4.

Медведев, в отличие от Янника, не отдыхал и принял участие в «Мастерсе» в Париже. Хотя и выбыл уже после первого матча. Он уступил Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7). Первую встречу группового этапа Итогового турнира Даниил проиграл Тейлору Фрицу (4:6, 3:6). После матча россиянин отметил, что находится в подавленном настроении и чувствует усталость.

Однако уже в следующей игре с Алексом де Минором этого не было заметно. Медведев нашёл в себе силы и мотивацию, чтобы обыграть австралийского теннисиста, — 6:2, 6:4. Счёт говорит сам за себя. Качество тенниса приятно удивило.

Для выхода в плей-офф Медведеву нужна только победа. Очные встречи с Синнером — головная боль для Даниила. В этом году россиянин играл с итальянцем шесть раз. Одержал только одну победу.

Случилось это на Уимблдоне. Медведев победил Синнера в очень упорном матче со счётом 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3. Из пяти поражений Даниил уступил Яннику трижды всухую по сетам. Предматчевая ситуация явно складывается не в сторону россиянина. Ему нужно взять откуда-то силы на победу во встрече с настолько крутым соперником.

На этом Итоговом турнире АТР ещё не было такой ситуации, когда оба теннисиста выигрывали бы по сету. В предстоящей игре мы вправе ожидать, что это случится. Янник Синнер выглядит слишком уверенным, он явно в отличной форме и желает взять трофей. Даниилу Медведеву некуда деваться, он загнан в угол, а характер у россиянина точно имеется. Поэтому он будет очень опасен. Прогнозируем, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, за 2.70.