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Парагвай — Аргентина: эксперты назвали фаворита матча

Парагвай — Аргентина: эксперты назвали фаворита матча
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15 ноября состоится матч 11-го тура квалификации ЧМ-2026 Парагвай — Аргентина. Начало игры — в 2:30 мск.

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Сборная Парагвая расположилась на шестой строчке в турнирной таблице отборочного турнира на ЧМ-2026. Аргентина возглавляет таблицу.

Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1790 рублей.

Успех парагвайцев оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры уверены, что матч Парагвай — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

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