Парагвай — Аргентина: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Парагвай — Аргентина.

Ставка: Аргентина победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.15.

Парагвайцы исправляются за крайне неудачное выступление на Кубке Америки, а также за не лучший старт в квалификации на ЧМ-2026. Прагматичная тактика Альфаро — ключевая формула успеха. Всего лишь один пропущенный мяч во встречах с сильными соперниками — впечатляет.

Впрочем, для сборной Аргентины парагвайцы не видятся сложным соперником. Действующий чемпион мира держит планку. Бело-голубые выиграли Кубок Америки и на всех парах идут к выходу в финальный раунд ЧМ-2026 с первого места.

Аргентинцы выиграли 7 из 10 матчей квалификации на турнир с общим счётом 17:1. Уступили они Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2), вничью сыграли с Венесуэлой (1:1). Потеря очков — редкое явление для подопечных Лионеля Скалони. Обычно они выигрывают со счётом 1:0 или 2:0.

Такая уж тактика у Скалони. Он предпочитает использовать схему с уклоном в защиту. Пусть голов сине-белые забивают немного, зато они стабильно добывают победы. Продолжает вести за собой национальную команду и восхищать результативностью Лионель Месси. В семи матчах квалификации на ЧМ-2026 обладатель восьми «Золотых мячей» забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Он вдохновляет сокомандников своим примером.

На клубном уровне сезон для Месси уже закончился. «Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС на ранней стадии. Однако нападающий не сильно расстроился по этому поводу. Он видит успешное продолжение проекта «цапель» и хочет побеждать во всех турнирах на закате своей карьеры.

Заключить пари на то, что Аргентина обыграет Парагвай и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Разница в классе между командами очень большая. У красно-белых есть характер, но бело-голубые гораздо стабильнее и сильнее.