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Дания — Испания: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

Дания — Испания: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций
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15 ноября на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Дания — Испания. Начало игры — в 22:45 мск.

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Игра первого круга между этими соперниками завершилась победой Испании со счётом 1:0.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.84. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1840 рублей.

Успех датчан оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Дания — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.

Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.65. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

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