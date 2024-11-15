Дания — Испания: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Дания — Испания.

Ставка: Испания победит за 1.84.

В первом круге Испания обыграла Данию со счётом 1:0. Происходившее в игре не соответствует цифрам на табло. Подопечные Луиса де ла Фуэнте доминировали на всех участках поля на протяжении всех 90 минут. Они забили бы куда больше, если бы не отличная игра Каспера Шмейхеля.

Де ла Фуэнте поставил «Красной фурии» отменного качества доминирующий футбол. После игры с Данией она разгромила Сербию (3:0). Испанцы позволили сопернику нанести только три удара, сами нанесли в 10 раз больше. На позиции Ламина Ямаля тренер выпустил Микеля Оярсабаля. Результативными действиями 27-летний игрок не отметился, но он здорово развивал атаки и создавал остроту.

Датчане, в свою очередь, после встречи с Испанией сыграли вничью со Швейцарией (2:2). Уход Каспера Юльманна в отставку отбросил «алую гвардию» на несколько шагов назад. Однако специалист принял это решение, думая о будущем, осознавая, что национальной команде нужны новые идеи.

Во встрече со Швейцарией они промелькнули. Второй гол датчан получился очень красивым. Они классно вышли из обороны и филигранно разобрались в заключительной стадии атаки. Гол забил многолетний лидер сборной Кристиан Эриксен. Также он записал на свой счёт результативную передачу.

Хитрость и интеллект Эриксена — одна из наибольших опасностей, которую представляет для Испании «алая гвардия». Однако несмотря и на то что встреча состоится в Копенгагене, «Красная фурия» видится фаворитом. Скорее всего, игра будет проходить полностью под её диктовку. П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.