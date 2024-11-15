Португалия — Польша: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

В пятницу, 15 ноября, на стадионе «Драгау» в Порту состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Португалия — Польша. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно равно 77% вероятности.

Победа сборной Польши оценивается коэффициентом 11.50 — это примерно 8% вероятности. Ничья идёт за 6.40 (15%).

Вместе с тем аналитики ожидают результативную игру от представителей Лиги А. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.