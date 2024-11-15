Португалия — Польша: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Лиги наций Португалия — Польша.

Ставка: Португалия победит с форой (-1.5) за 1.74.

Сборная Польши находится в печальном положении. Во-первых, занимает третье место в турнирной таблице группы 1 в Лиге А, набрав четыре очка. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка, до выводящего в плей-офф топ-2 не хватает столько же. А третье место не даёт гарантий сохранения прописки в лиге, так как придётся играть в стыках.

Второй момент заключается в том, что исправить ситуацию будет невероятно тяжело. В случае поражения от сборной Португалии поляки точно потеряют шансы на более высокую позицию. Недавно в СМИ появилась информацию, что Роберт Левандовски, открывший в этом сезоне в «Барселоне» новое дыхание, не примет участия в ноябрьском сборе из-за травмы спины.

Зато это хорошие новости для сборной Португалии. Да, в плей-офф чемпионата Европы летом команда столкнулась с проблемами, но теперь, на групповом этапе Лиги наций, она снова стабильна. Удалось добыть три победы в четырёх матчах при единственной и неожиданной ничьей со сборной Шотландии в последнем туре. Бодрый ход помог забраться на первое место.

Португальцам достаточно не проиграть сборной Польши в предстоящей встрече, и они досрочно квалифицируются в четвертьфинал. Кстати, в прошлый раз они обыграли поляков со счётом 3:1 на выезде. Дома есть все шансы повторить успех. Тем более что один из ключевых игроков атаки — Криштиану Роналду — в строю и вызван на сборы. За четыре тура суммарно капитан забил три гола.

С учётом хорошего хода португальской сборной, а также того, что польская команда лишилась самого ценного актива перед важнейшей игрой, логично ждать доминирующий футбол с принимающей стороны. Тем более что за португальцев будут ещё и трибуны. Победа хозяев с форой (-1.5) на этом фоне выглядит интересно. Альтернатива — хотя бы одна из команд не забьёт. П1 всухую тоже не исключаем.