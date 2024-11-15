Шотландия — Хорватия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

15 ноября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Шотландия — Хорватия. Начало игры — в 22:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 2.20. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2200 рублей.

Успех шотландцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Шотландия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол в исполнении сборной Хорватии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.