Шотландия — Хорватия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Шотландия — Хорватия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.96.

Шотландцы уступили Польше (2:3), Португалии (1:2) и Хорватии (1:2), а также сыграли с португальцами вничью — 0:0. Судя по всему, всплеск в отборе на Евро-2024 был лишь разовой акцией, спровоцированной запредельным настроем квалифицироваться на турнир.

Хорватия более стабильно идёт по дистанции. Она показывает наличие характера в каждом турнире. Казалось бы, многолетние лидеры сборной уже не так быстры и техничны как раньше. Тем не менее они продолжают оказывать огромное влияние на игру и результаты.

Ведёт за собой национальную команду Лука Модрич. Он забил очень красивый гол со штрафного во встрече 2-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (1:0). В последней игре «шашечные» сыграли вничью с поляками (3:3), хотя уже на 26-й минуте вели — 3:1.

Два гола полякам на двоих соорудили Мартин Батурина и Петар Сучич (обоим по 21 году). Забитые ими мячи получились на загляденье. У полузащитников прекрасная «химия». Они понимают друг друга с полуслова. Дополняется это отличной техникой и скоростью. До чего же внешне легко были обыграны защитники соперника.

Подрастают хорошие преемники Модричу. Единственное — что-то в последнее время оборона сборной Хорватии плоховато справляется со своей работой. Не в последнюю очередь это связано с переходом Златко Далича на более атакующую схему игры — с тремя защитниками.

Предстоящий матч ещё и пропустит из-за дисквалификации основной голкипер Хорватии Доминик Ливакович. Он схлопотал красную карточку в последней встрече с Польшей. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 1.96.