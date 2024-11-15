Россия — Бруней: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Бруней.

Ставка: ТБ 10 за 1.65.

«Россия и Бруней проведут товарищеский матч 15 ноября. Уже тяжело обсуждать подобные матчи нашей сборной, когда ты просто не знаешь соперника. С другой стороны, прогнозировать легко – ожидается разгромная победа команды Карпина. Тут ни о какой интриге речи и не идёт.

Само собой, за Брунеем до объявления о матче с Россией особо никто не следил. А какие-то результаты у команды всё-таки были. Так, недавно она даже шла на серии побед, обыгрывала таких «гигантов», как Шри-Ланка (1:0 дважды), Вануату (3:2). Помимо этого, сборная приняла участие в финале квалификации Кубка Азии недавно, где разобралась с другим «сложным» соперником в двух встречах – 3:0 и 1:0 с Макао. Но в последних встречах Бруней начал терпеть неудачи. В октябре в рамках финала квалификации азиатского чемпионшипа он не справился с Восточными Тимором – 0:1 и 0:0.

Думаю, говоря об этой встрече, нет смысла рассматривать игры России с достаточно сильными соперниками – Сербией, Камеруном. Стоит посмотреть на противостояния команды Карпина с другими «сборными отелей». Так, в последних играх россияне не испытывали никаких проблем с Кубой (8:0), Вьетнамом (3:0). Могла ещё быть крупная победа над Таиландом, но погодные условия в сентябре не позволили провести матч.

В целом хочется тут просто поставить на счёт 10:0. А что, я не исключаю, что так игра и завершится, а может, и больше голов будет. Состав Карпин вызвал боевой, много сильных игроков РПЛ. Ладно бы, если бы молодёжь была. А так, все серьёзно. Так что россияне явно проведут эту товарищескую игру с серьёзным настроем, назабивают кучу голов.

Предлагаю поставить на тотал больше 10 голов за 1.65», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».