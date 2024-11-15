Россия – Бруней: прогноз Егора Титова на товарищеский матч 15 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Бруней.

Ставка: победа России с форой (-9.5) за 1.80.

«Честно говоря, даже не знаю, что про этот матч говорить. Всем понятны расклады. Таких соперников у сборной России не было никогда. Там Бруней приехал просто на экскурсию, как мне кажется. Когда они еще сыграют на таком стадионе, как в Краснодаре. Для них это неоценимый опыт.

Понятно, что тут будет разгром. Сборная России забьет столько, сколько захочет. Уровень команд ну очень разный. Это даже не Куба. Тут команда на 184-м месте в мировом рейтинге, так еще и половина основы не приехала. О чем тут можно всерьез рассуждать. Хороший момент, чтобы красиво дебютировать за сборную для того же Батракова, который провел феноменальный первый круг в чемпионате. Думаю, он обязательно забьет. Тюкавину важно забить, за «Динамо» редко получается. Ну, в общем, забьют все, кому это надо будет.

Я думаю, и в 15 мячей Россия может выиграть, если не будет жалеть соперника. Но пока и с (-9,5) неплохо оценивают. Но уверен, что ближе к матчу коэффициент будет падать. Тут уровень Сан-Марино, который мы обыгрывали 9:0, покажется куда более высоким. Но что делать, других соперников сейчас нет. А сборная должна быть, ребята должны собираться. Это важно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».