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Россия — Бруней: ставка Дмитрия Градиленко на товарищеский матч в Краснодаре

Россия — Бруней: ставка Дмитрия Градиленко на товарищеский матч в Краснодаре
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на товарищеский матч Россия – Бруней.

Ставка: ИТ России больше 13.5 за 2.30.

«Россия проведёт товарищеский матч с Брунеем 15 ноября. Про соперника нашей команды ничего совершенно не могу сказать. Но недавно посмотрел на котировки и видел, что фора команды из Брунея была 10 мячей. Это было пару дней назад. Сегодня смотрю, что эта фора увеличилась до 12.5 гола. Наверное, это связано с интервью тренера их сборной, который сказал, что команда приехала не в полном составе, многие футболисты у них там играют в одной из азиатских лиг.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тут очень сложно что-то прогнозировать. Ну неужели мы хуже сборной Гонконга, которая отвезла этому Брунею 10 мячей в прошлом году? Или мы не в два раза сильнее сборной Индонезии, которая тоже в прошлом также году два раза отгрузила им по шесть мячей? В этом матче будет установлен, наверное, рекорд по сухим победам нашей сборной. Можно смело рассмотреть индивидуальный тотал сборной России больше 13.5 мяча», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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