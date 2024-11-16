Уругвай — Колумбия: прогноз на матч 16 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Уругвай — Колумбия.

Ставка: Колумбия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.

Уверенный старт в квалификации на ЧМ-2026 внушил уверенность в том, что Марсело Бьелса — идеальный тренер для сборной Уругвая. При нём очень здорово прибавили как молодые футболисты, так и лидеры. Особенно здорово смотрелся Дарвин Нуньес. Он источал уверенность и забивал.

Начала трещать по швам иллюзия о способном бороться за золотые медали Уругвае на Кубке Америки. Подопечные Бьелсы с трудом прошли испытывающую серьёзные проблемы Бразилию 0:0 (4:2 пен.), бездарно уступили как раз Колумбии (0:1) и еле-еле победили в матче за третье место Канаду 2:2 (4:3 пен.). В отборе дела идут не то чтобы отлично, но вполне прилично. Четвёртая строчка.

Колумбийцы расположились на второй строчке в турнирной таблице квалификации на ЧМ-2026. Отрыв от идущих следом уругвайцев составляет три очка. Заключить пари на то, что «кофейщики» не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

После Кубка Америки небесно-голубые совсем раскисли. В последних четырёх встречах отбора на ЧМ-2026 они сыграли вничью с Парагваем (0:0), Венесуэлой (0:0) и Эквадором (0:0), а также уступили Перу (0:1). В основное время уругвайцы не могут победить уже семь встреч кряду.

Сборная Колумбии проиграла только 2 из 33 последних матчей во всех официальных турнирах. За редким исключением, кофейщикам не удаётся забить больше одного-двух мячей. Главное оружие Нестора Лоренсо — надёжнейшая игра подопечных в обороне. Они с особым пристрастием отбирают мяч и блокируют удары.