Россия — Бруней: ставка Романа Павлюченко на товарищескую встречу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Бруней.

Ставка: победа России с форой (-9.5) за 1.56.

«Россия проводит очередной товарищеский матч после двухмесячного перерыва. В октябре соперников нашей команде не нашлось. Возможно, отчасти с этим связаны совершенно незнакомые всем имена противников в ноябре – Бруней и Сирия.

Конечно, я про Бруней вообще ничего не знал до этого матча. Однако такая команда действительно есть, она проводит официальные игры. Правда, стоит ли их всерьёз рассматривать, учитывая имена соперников – Восточный Тимор, Макао, Шри-Ланка. О существовании многих из этих команд, я думаю, в России тоже не знали.

Ну а у России в последних встречах проблем вообще не возникало. Соперники за этот период были разные по уровню. Несколько важных побед добыла команда Карпина – обыграла со счётом 4:0 Сербию и Беларусь. За время отстранения нашей команды у нее была всего одна неудача – 1:2 от молодёжной команды Египта, когда и наша сборная играла вторым составом.

В общем, я тут не жду никакой борьбы и интриги. Россия выиграет с отрывом в счёте. Тренерский штаб сборной вызвал достаточно сильный состав, из зарубежных клубов приедут Чалов, Миранчук. В составе также будут Батраков, Мусаев, Тюкавин и другие. Не думаю, что россияне тут умудрятся не то чтобы уступить, даже вничью сыграть. Более того, с таким соперником минимальная победа 1:0 или 2:0 будет считаться почти провалом, критики сразу найдутся.

Так что верю тут в крупную победу России. Чтобы коэффициент был хоть немного приемлемым, стоит поставить на выигрыш нашей сборной с форой (-9.5) мяча за 1.56», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».