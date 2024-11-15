Дания — Испания: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги наций

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Дания – Испания.

Ставка: победа Испании 1:0 за 5.80.

«Дания и Испания сыграют друг с другом в 5-м туре Лиги наций. Тут встречаются две команды, которые занимают первые два места в квартете. Сейчас у испанцев 10 очков, а у датчан — семь. Думаю, именно эти две команды выйдут в плей-офф по итогу.

Если говорить об их очной игре, то буквально месяц назад испанцы уже обыграли дома датчан со счётом 1:0. Но теперь они играют в Копенгагене. Датчане дома выглядят достаточно уверенно. В последний раз они проиграли на домашнем стадионе более двух лет назад. Но это не должно вас вводить в заблуждение, потому что из топов за этот период была только лишь одна команда — это сборная Франции. А все остальные — плюс-минус были одного уровня с датчанами.

Про испанцев говорить нет никакого смысла. Это чемпионы Европы. Думаю, они победят так же, как и дома. Могу предположить, что даже с таким же счётом выиграет команда де ла Фуэнте. Можно поставить на победу Испании за 1.90. А если рискнуть, то можно поставить и на выигрыш гостей со счётом 1:0 — 5.80», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».