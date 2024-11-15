Дания — Испания: ставка Александра Мостового на игру дивизиона А Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Дания — Испания.

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Дания и Испания сыграют в 5-м туре Лиги наций 15 ноября. Встречаются два лидера группы. Учитывая ситуацию с травмами игроков, а также то, что «Красная фурия» уже точно вышла в финальный этап, предвижу тут ничью.

Испания стартовала в этой Лиге наций неожиданно – сыграла вничью с Сербией. Причём голов в их матче вообще не было забито, нулевая ничья. Впрочем, я бы сильно не удивлялся, ведь это была первая игра команды де ла Фуэнте после выигранного Евро, настроение у коллектива было другим. В следующих турах мы уже видели привычную и доминирующую сборную.

В трёх турах кряду выиграла команда – победила Швейцарию (4:1), Данию (1:0) и Сербию (3:0). Всего один пропущенный гол и 10 очков по итогам четырёх туров. В группе Испания сейчас лидирует, причем, финиш в топ-2 ей уже гарантирован – сербы с третьей строчки никак не опередят лидера.

Дания тоже уверенно начала этот групповой этап ЛН – победила в двух турах Швейцарию (2:0) и Сербию (2:0). Хотя со швейцарцами команде повезло, соперник рано остался на поле вдесятером. В следующих турах датчане уже терпели неудачи, уступили Испании (0:1) и не смогли обыграть Швейцарию (2:2). Но с семью очками сборная теперь идёт второй, у неё есть шанс как закрепиться в топ-2 и даже побороться с Испанией за первое место, так и на то, чтобы опуститься на третье место.

Я тут жду борьбы. Не думаю, что Испания снова выиграет в доминирующей манере. Во-первых, она уже достигла своей цели в этом групповом этапе. Во-вторых, состав у команды может быть не самым боевым, с учётом травм и усталости основных игроков. Тот же Ямаль не факт, что выйдет на поле.

В таких условиях у Дании есть шанс если не выиграть, то хотя бы одно очко тут набрать. Ставлю на ничью 1:1 с коэффициентом 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».